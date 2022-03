Unfallstatistik Zweibrücken und Südwestpfalz : Weniger Corona, mehr Unfälle

Wie bei diesem Unfall in Bechhofen im Juli blieb es bei der großen Mehrheit der Unfälle im vergangenen Jahr beim Sachschaden (in diesem Fall immerhin 13 000 Euro). Foto: Feuerwehr Zweibrücken-Land

Zweibrücken/Pirmasens Die Polizei ist mit der Entwicklung der Zahlen insbesondere im Vergleich zum Jahr davor recht zufrieden. Sorgen machen die Drogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Althoff Redaktionsleiter Pfälzischer Merkur

Die meisten Unfälle, so heißt es, geschehen im Haushalt. Das sind dann aber keine (Straßen-)verkehrsunfälle. Und so ist es durchaus nachvollziehbar, dass die Zahl der Verkehrsunfälle im Lockdown-Jahr 2020 in den Keller ging und 2021 wieder anstieg. In Zahlen: In Zweibrücken wurden vor zwei Jahren 986 Unfälle registriert, vergangenes Jahr waren es 1054. Im Landkreis Südwestpfalz lautet das entsprechende Zahlenpaar 2264 und 2527.

Prozentual ist die Zahl der Unfälle um 6,9 Prozent gestiegen. Das ist nach Einschätzung der Polizeidirektion Pirmasens „bei einer fast vollständigen Normalisierung des Verkehrsaufkommens als mäßig zu bezeichnen“ (Im Landkreis stieg die Zahl der Unfälle um 10,4 Prozent). Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle liegt trotz der Steigerung noch rund 240 Fälle unterhalb der Referenzzahlen der beiden Vor-Corona-Jahre 2018 und 2019.

Ebenfalls erfreulich aus Zweibrücker Sicht: 2021 gab es keinen einzigen Verkehrstoten zu beklagen (6 im Landkreis). Im Jahr 2020 war die Zahl der Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten aufgrund des starken Rückgangs des Gesamtunfallaufkommens auf einen Tiefststand von nur noch 8 Fällen gesunken – ausgehend von einem Höchststand von 26 im Jahr 2019. (Landkreis: Verringerung von 58 auf 51). Bei fast wieder normalem Verkehrsaufkommen im Jahr 2021 ist auch die hohe prozentuale Steigerung dieser Unfälle um 87,5 Prozent von 8 auf insgesamt 15 Unfälle nach Einschätzung der Polizei Ausdruck einer sich normalisierenden Entwicklung und im Vergleich zu den Zahlen der Nicht-Corona-Jahre 2019 (26) und 2018 (16) „als zufriedenstellend einzustufen“.

Beim Blick auf die Ursachen der 15 Unfälle mit Schwerverletzten bestätigt sich auch in Zweibrücken die schon seit Jahren landesweit feststellbare Entwicklung, dass überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit die Hauptunfallursache ist. Die Ursache Geschwindigkeit war in Zweibrücken im Jahr 2021 bei 5 von 15 Unfällen mit Schwerverletzten ursächlich.

In der Auswertung für den Landkreis werden die Ursachen nur in Beziehung zum gesamten Unfallgeschehen gesetzt. Dabei kommt heraus, dass unzureichender Sicherheitsabstand bei 29,7 Prozent der Fälle zumindest mitursächlich war. Es folgt die Unfallursache „Geschwindigkeit“ mit 25,2 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr wurde dabei ein Rückgang um 48 Fälle registriert. Geschwindigkeit war nach wie vor ursächlich für schwere Unfallfolgen, insbesondere Personenschäden. In zwei von sechs tödlichen Verkehrsunfällen im Jahr 2021 musste Geschwindigkeit als tragende Ursache registriert werden. Etwas hinter den beiden erstgenannten Ursachen folgt mit 23,3 Prozent die Unfallursache Wenden/Rückwärtsfahren – Stichwort Rangier-Unfälle.

Die machen auch einen nicht unbedeutenden Teil der Unfallfluchten aus. Die Zahl dieser Vorfälle ist zwischen 2020 und 2021 nur um 3 Fälle gestiegen. Überraschend selbst für die Polizei-Statistiker. Allerdings, so bedauern sie, konnte die sehr hohe Aufklärungsquote aus dem Jahr 2020 (52,44 Prozent) nicht gehalten werden. Der Rückgang um rund 5,5 Prozentpunkte auf 46,98 Prozent sei zwar deutlich, überdurchschnittlich sei sie jedoch weiterhin. Im Landkreis, wo die Aufklärungsquote bei 41,4 Prozent liegt, ist die Zahl der Unfallfluchten von 397 auf 432 gestiegen.

Nachdem im Jahr 2020 die Anzahl der Unfälle unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss trotz eines starken Corona-bedingten Rückgangs der Unfallzahlen (-23,5 Prozent) um 4 Fälle oder 20 Prozent gestiegen war, hat sich dieser Trend auch im Jahr 2021 fortgesetzt. Von 2020 zu 2021 stieg die Zahl der rauschbedingten Unfälle noch einmal um 20,8 Prozent auf nunmehr 29 Unfälle. Dies ist die höchste Zahl der letzten vier Jahre.

Der Anteil der substanzbeeinflussten Verkehrsunfälle am Gesamtunfallaufkommen hat sich vom Jahr 2020 (2,43 Prozent) zum Jahr 2021 noch einmal auf nunmehr 2,75 Prozent erhöht. In den Vor-Corona-Jahren 2018 (1,86 Prozent) und 2019 (1,55 Prozent) war dieser Anteil merklich geringer. Hier ist bemerkenswert, dass die Verursacherbei immer mehr Unfällen andere Drogen als Alkohol im Blut hatten..

Hand in Hand mit dem prozentualen Anstieg der Drogenfahrten geht auch die Erhöhung der absoluten Fallzahlen, die seit 2019 ebenfalls stark angestiegen sind Auffallend dabei ist aber, dass im Jahr 2020 (erstes Corona-Jahr) mit den langen Lockdown-Phasen die Zahl der festgestellten Drogenfahrten geradezu explodiert, im Folgejahr 2021 jedoch wieder etwas zurückgegangen ist.