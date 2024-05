Drei Fälle Unfallfluchten und Vandalismus: Polizei sucht Zeugen

Vor einer Kindertagesstätte ist es am Dienstag (30.4.) in Zweibrücken zu einer Unfallflucht gekommen. Um 9.30 parkte die Geschädigte ihren Ford Kuga vor der Kita in der Heiligentalstraße. Als die Frau gegen 15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie, dass die linke Autoseite durch einen Streifschaden beschädigt worden war. Vermutlich hatte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den SUV der Geschädigten angestoßen.