Unfallflucht und Vandalismus : Mehrere Autos wurden in Zweibrücken beschädigt

Zweibrücken Die Polizei hält für möglich, dass noch mehr Autos in Mitleidenschaft gezogen werden – und bittet um Hinweise.

Eine Frau befuhr am Samstag gegen 13 Uhr mit ihrem schwarzen VW Polo die Von-Rosen-Straße in Zweibrücken in Fahrtrichtung Fruchtmarktstraße. In Höhe der Von-Rosen-Straße 13 streifte sie zwei am rechten Fahrbahnrand parkende Autos. Es entstand eine Gesamtschadenshöhe von circa 10 000 Euro. Die Volkswagen-Fahrerin setzte im Anschluss die Fahrt fort und konnte auf dem Parkplatz des Netto-Supermarktes in der Quebecstraße angetroffen werden, berichtet die Polizei weiter: „Bei der Fahrerin konnte eine starke Alkoholisierung festgestellt werden.“ Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Deshalb wurden eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sicherstellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.