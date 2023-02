Zeugen gesucht : „Volkssport Unfallflucht“: Polizei beklagt Serie von Taten

Die Polizeiinspektion Zweibrücken hat Unfallflüchtige im Visier. (Archivbild des Polizeigebäudes in der Landauer Straße.) Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken/Winterbach Ein unbekannter Vorbeifahrender stieß zwischen Freitag, 14.15 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, gegen den Außenspiegel eines in Höhe Hofenfelsstraße 141 in Zweibrücken ordnungsgemäß geparkten Opel Vivaro.

An dem Außenspiegel des weißen Kastenwagens entstand etwa 500 Euro Schaden, schätzt die Polizei.

Ein ebenfalls unfallflüchtiger Fahrer stieß am Donnerstag zwischen 16 und 20 Uhr beim rückwärts Ausparken auf dem Parkplatz des Baumarkts in der Zweibrücker Wilkstraße gegen einen rückwärts eingeparkten schwarzen Ford S-Max. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Am Ford S-Max entstand an der Stoßstange vorne links ein Streifschaden, die Polizei schätzt etwa 1000 Euro.

Bereits am Vortag hatte die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Überschrift „Volkssport Unfallflucht“ über eine Häufung solcher Fälle berichtet. Und dazu geschrieben: „Mit welcher Selbstverständlichkeit sich viele Unfallverursacher ihrer Verantwortung entziehen und Dritte die Zeche für ihre eigenen Fahrfehler bezahlen lassen, wurde am 21. Februar wieder deutlich, als insgesamt vier Fälle von Unfallflucht mit einem Fremdschaden von zusammen viereinhalb Tausend Euro zur Anzeige gebracht wurden.“

So beschädigte in Ixheim ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Rosenmontag zwischen 8 und 8.15 Uhr den linken Außenspiegel eines vor der Bitscher Straße 71 a in Fahrtrichtung Rimschweiler am rechten Fahrbahnrand geparkten goldfarbenen Hyundai Tucson und entfernte sich im Anschluss unerlaubt in Richtung Rimschweiler vom Unfallort, obwohl er Fremdschaden von circa 500 Euro verursacht hatte.

Im frei zugänglichen Hinterhof der Zweibrücker Bismarckstraße 6 a war zwischen dem 19. und 21. Februar (17 bis 21.10 Uhr ein weißer Seat Ibiza geparkt. Vermutlich beim Rangieren beschädigte jemand den Kleinwagen am rechten vorderen Stoßfängereck. Nach dem Anstoß entfernte der Unfallflüchtige, obwohl er Fremdschaden von wohl 1000 Euro angerichtet hatte. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um größeres Kfz mit Aufbau handeln, da es durch den Anstoß eine fast senkrecht verlaufende Knickkante am Seat verursacht hat.

In Niederauerbach beschädigte am Dienstag zwischen 8 und 11 Uhr beschädigte jemand auf bislang unbekannte Weise ein vor der Pirmasenser Straße 94 a geparktes, in der Grundfarbe weiß gehaltenes und mit einer Weltkarte an den Fahrzeugseiten versehenes Wohnmobil. Obwohl er an dessen rechter Seite rund 2000 Euro verursacht hatte, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Er könnte ein braunes Fahrzeug gesteuert haben, wie Fremdlackreste am Wohnmobil vermuten lassen.

In Bubenhause passierte eine Unfallflucht am Dienstag zwischen 16.30 und 17 Uhr vor Netto in der Friedrich-Ebert-Straße: Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Rangieren auf dem Discounter-Parkplatz einen weißen Dodge Caliber an der vorderen rechten Tür. Nach dem Unfall, bei dem er einen Fremdschaden von um die 1000 Euro verursacht hatte, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Doch ein aufmerksamer Zeuge hinterließ einen Zettel mit den Daten des amtlichen Kennzeichens des 33-jährigen Verursachers am beschädigten SUV, so dass diese Unfallflucht aufgeklärt werden konnte.

Auch in Winterbach gab es vergangene Woche eine Unfallflucht: Anwohner der Landstuhler Straße wurden am Faschingsdienstag kurz vor 20 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Sie mussten feststellen, dass ein Nissan und ein Opel erheblich beschädigt wurden, von dem Unfallverursacher blieben nur Teile eines BMW zurück. Durch Hinweise eines Taxifahrers konnte die Fluchtrichtung eingegrenzt werden. In Schmitshausen fanden Polizisten den ebenfalls erheblich beschädigten BMW des Verursachers parkend und konnten so den Fahrer des BMW ermitteln. Wegen 1,57 Promille Atemalkohol wurde der Mittsechziger zur Dienststelle gebracht und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. An den drei Fahrzeugen entstand insgesamt 36 000 Euro Schaden.