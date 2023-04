Autos und Gebäude beschädigt Polizei sucht drei Unfallflüchtige

Am Karfreitag entdeckte die Besitzerin eines hellblauen Hyundai i20 am Abend einen Schaden am Heck, der durch einen unbekannten Fahrer entstanden sei. Die Tat passierte wohl entweder zwischen 18.45 Uhr und 21.20 Uhr auf dem Bahnhofsparkplatz in der Poststraße oder später zwischen 21.20 Uhr und 21.25 Uhr auf dem Parkplatz des Burger King. Der Schaden am Hyundai liegt bei ungefähr 1500 Euro.