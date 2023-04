Tatort Meisenstraße – Weiterer Fall am Etzelweg Unfallflucht: Kita-Schild umgerast

Ein unbekannter Fahrer geriet in der Nacht zu Montag (17 bis 1.35 Uhr) in Zweibrücken beim Abbiegen von der Ixheimer Straße in die Meisenstraße von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen Metallpfosten, an dem neben einem Verkehrszeichen auch zwei Namensschilder (Straßenname und Kita-Wegweiser) befestigt waren. Als Unfallursache vermutet die Polizei „nicht angepasste Geschwindigkeit“. Der angerichtete Schaden betrage rund 500 Euro. Der Verursacher-Wagen müsste im Front- oder Seitenbereich erheblich beschädigt sein. Hier hofft die Polizei auch auf Hinweise auf Fahrzeuge mit frischen und erheblichen Beschädigungen in diesen Bereichen.