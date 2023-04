In Zweibrücken und Contwig Polizei sucht drei Unfallflüchtige

Am Dienstag hatte zur Mittagszeit ein unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug einen auf dem Netto-Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten, grauen Nissan Leaf gestreift und dabei einen Schaden von 2500 Euro hinterlassen. Zuvor wurde am Montagmorgen in der Molitorstraße vor der Kreuzung Landauer Straße ein grauer Renault Megane, der sich auf einer Abbiegespur befand, von einem plötzlich anfahrenden, weißen Lkw am Seitenspiegel erwischt. Der dabei entstandene Schaden lag bei etwa 300 Euro.