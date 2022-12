Zweibrücker Polizei sucht Zeugen : Unfallfluchten: Hauswand und Kleinwagen beschädigt

Zweibrücken Die Polizeiinspektion Zweibrücken hat am Wochenende über zwei Unfallfluchten berichtet. Am Freitag wurde der Polizei ein Fall in der Bodentalstraße in Oberauerbach gemeldet. Dort wurde die Fassade eines Wohnhauses beschädigt.

Möglicherweise wurde der Unfall durch ein wendendes Fahrzeug verursacht. Der Unfallzeitraum könne durch den Geschädigten auf die Zeit vom 30. November (etwa 15 Uhr) bis 1. Dezember (16 Uhr) eingegrenzt werden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ,ohne sich um den entstandenen Schaden von circa 500 Euro zu kümmern.

Am Samstag kam es gegen 18.45 Uhr auf der Wattweilerstraße in Bubenhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 19-jährige Autofahrerin befuhr mit einem weißen Dacia Sandero die Wattweilerstraße in Richtung Wattweiler. In Höhe des Grundstücks Wattweilerstraße 56 kam es im Begegnungsverkehr zu einer Kollision mit einem roten Sportwagen mit ZW-Kennzeichen. Der unfallbeteiligte Fahrer des Sportwagens setzte seine Fahrt im Anschluss in Richtung Friedrich-Ebert-Straße fort, ohne sich weiter um die Sache zu kümmern. Zumindest an dem Dacia entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro am linken Außenspiegel.