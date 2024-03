Polizei sucht Zeugen Toyota-Fahrer verletzt Passantin und flüchtet

Sich nicht um eine durch ihn angefahrene Fußgängerin gekümmert hat sich ein Autofahrer am Donnerstagmorgen in Zweibrücken. Um 9.18 Uhr, so die Polizei, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer seines silbern aussehenden Toyota die Gottlieb-Daimler-Straße vom Kreisverkehr in der Ixheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Poststraße. Zeitgleich überquerte eine 36-jährige Fußgängerin an der Einmündung Gottlieb-Daimler-Straße/Poststraße die Fahrbahn.