VW Sharan beschädigt : Zeugen gesucht: Unfallflucht in der Canadasiedlung

Zeugen gesucht: Unfallflucht in der Canadasiedlung

Zweibrücken Geparkt war der Van auf dem Stellplatz eines Mehrfahamilienhauses.

Ein noch unbekannter Fahrer beschädigte am 27./28. Dezember einen ordnungsgemäß auf einem Stellplatz eines Mehrfamilienhauses in der Zweibrücker Canadastraße geparkten schwarzen VW Sharan links am hinteren Stoßstangeneck und entfernte sich unerlaubt, obwohl er etwa 300 Euro Fremdschaden angerichtet hatte. Die Polizei (Tel. 0 63 32 / 97 60, pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen.