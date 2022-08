Zweibrücken Der Streifschaden passierte im Pottschütterweg.

Etwas Blaues hat einem am Mittwoch zwischen 14.30 und 15.50 Uhr im Pottschütterweg in Niederauerbach geparkten silbernen 3er-BMW einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite zugefügt. Wer Angaben zum Unfallverursacher machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter Telefon (0 63 32) 97 60 in Verbindung zu setzen.