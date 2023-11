Doppel-Kollision in Zweibrücken Auto stürzt nach Unfall beinahe von Brücke auf Straße oder Gleise – 80 000 Euro Schaden

Was war passiert? Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem VW Passat die Steinhauser Straße stadteinwärts in Richtung Seilerstraße. Derweil befuhr ein 84-jähriger Mann mit seinem BMW die Ringstraße aus Richtung Fuchsstraße kommend, wollte im Kreuzungsbereich zur Steinhauser Straße geradeaus über diese weiterfahren – und missachtete dabei die Vorfahrt des 58-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.