A8 bei Zweibrücken : Schon wieder Unfall auf der A8

Zweibrücken Man kann schon fast von einer Serie sprechen bei den aktuellen Unfallmeldungen von der A8.

(red) Den dritten Unfall in drei Tagen musste die Polizei am Samstag auf der A8 bei Zweibrücken zu Protokoll nehmen. Gegen 17.20 Uhr war ein 50-jähriger Fahrer aus dem Saar-Pfalz-Kreis mit einem Kleintransporter und Anhänger in Richtung Saarland auf der A8 unterwegs gewesen. Im Bereich zwischen den Anschlussstellen Ixheim und Zweibrücken-Mitte musste eine vorausfahrende, 37-Jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Kaiserslautern aufgrund eines Rückstaus abbremsen. Der Fahrer des Kleintransporters und Anhänger, der allein unterwegs war, fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf den vor ihm fahrenden Wagen auf.