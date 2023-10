Tatort beim Waldfriedhof Wattweiler Unbekannte greifen Autofahrer an

Am Montagabend zwischen 22.30 und 22.45 Uhr ist ein 32-Jähriger in der Wattweilerstraße in Zweibrücken von Unbekannten angegriffen worden. Nach Polizeiangaben war der 32-Jährige mit dem Auto unterwegs, hatte von der Autobahn 8 aus Richtung Pirmasens kommend an der Anschlussstelle Zweibrücken-Mitte die Autobahn verlassen und war dann in Richtung Wattweiler gefahren.