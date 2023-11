Vom Max1 in die Fruchtmarktstraße: Freude und Kritik Umzug des Finanzamts: Kontroverse im Stadtrat

Pascal Dahlers Parteifreund Christoph Gensch insistierte. Trocken merkte er an: Er sei ja schon froh, dass das Service-Center des Finanzamtes wenigstens in ein Ladenlokal in der Fruchtmarktstraße ziehe – und nicht eine Service-Theke in einer Tankstelle aufmache. Dennoch: Der Umzug in die Fruchtmarkstraße, „losgelöst von allen anderen Ämtern, erschließst sich mir persönlich nicht. Der Standort einer Servicestelle sollte immer nach mehreren Kriterien ausgewählt werden, hierbei spielen unter anderem finanzielle Aspekte, Bürgernähe, Synergieeffekte mit anderen Ämtern, Servicefreundlichkeit eine Rolle“, sagte Gensch. Gensch sagte weiter: „Ich bin bezüglich eines längerfristigen Verbleibs des Finanzamtes an dieser Stelle in Zweibrücken sehr skeptisch.“ Er bittet nun den Oberbürgermeister um Beantwortung mehrerer Fragen. Unter anderem fragt Gensch, ob Wosnitza bekant sei, „wie lange der neue Mietvertrag in der Fruchtmarktstraße gilt. Und ob aus Sicht des OB mit dem Umzug der Standort des Service-Centers tatsächlich „langfristig gesichert“ ist? Auch will die CDU wissen: „Wurden Co-Working Space-Modelle oder andere innovative Zusammenarbeitsmodelle im Behördenzentrum in Zusammenarbeit mit der Stadt Zweibrücken geprüft?“ Die Antworten sollen der CDU schriftlich zugehen.