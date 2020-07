Höfkens Sommer-Tour : Umweltministerin im Rosengarten

„Aktion Grün“, nennt sich die Sommertour, mit der Umweltministerin Ulrike Höfken auch in diesem Jahr wieder in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs ist. Station der Sommertour war gestern auch der Zweibrücker Rosengarten. Hintergrund der Aktion ist es, Lebensräume zu schützen und Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. „Damit wollen wir auch dazu beitragen, dass sich die Situation der Insekten wieder verbessert“, erklärte Ulrike Höfken den Besuchern, die am Stand der Tour stehen geblieben waren. „Wenn man etwas tut, dann ist das auch von positiven Ergebnissen begleitet“, erklärte sie weiter. Die Aktion erfolgt auch in Zusammenarbeit mit den Landfrauen Pfalz, die selbst verschiedene Projekte angestoßen haben und damit etwa 20.000 Mitglieder erreichen. Dazu gehören beispielsweise Kurse etwa zum Thema Wildkräuter oder auch Besuche in Kindergärten und Schulen. Am eigens dafür aufgebauten Stand, konnten sich die Besucher informieren und erhielten Kräuter und Samen zum Mitnehmen. Kombiniert wird die Aktion außerdem mit der Aktion „Hoffnung pflanzen“ mit Fernseh- und Radiomoderation Heike Boomgaarden, die sonst mit Radfahraktionen Spendengelder für krebskranke Kinder sammelt. Weitere Infos unter: www.vortour-der-hoffnung.de und www. aktion-gruen.de. Foto: Nadine Lang