Umstrukturierung des Landfrauenverbands Pfalz Landfrauen werden offiziell eigenständig

„In guten wie in schlechten Zeiten.“ Dieses Versprechen geben sich Paare bei der Eheschließung: Wir halten zusammen, auch, wenn es einmal schwierig wird. Eine ähnliche Verpflichtung geht ein, wer die Führung eines Vereins übernimmt und sich in den Vorstand wählen lässt. Insbesondere, wenn es sich dabei um einen so großen und bedeutenden Verein handelt, wie den Landfrauen Kreisverband Südwestpfalz. Denn seit rund einem Jahr ist bekannt: Sowohl der Kreisverband als auch die einzelnen Ortsvereine, 30 an der Zahl, müssen sich bis Ende des laufenden Jahres eine eigene Satzung geben und damit quasi den Verein neu gründen. Eine Nachricht, die für einige Turbulenzen am sonst meist ruhigen Landfrauen-Himmel sorgte.