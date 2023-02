Schildbürgerstreich in Zweibrücken? : Umleitungsschild zu A 8 führt viele Fahrer in die Irre

„Rätseln Sie mit“: Wo soll man hier nach Pirmasens fahren? Anders als sonst lösen wir das Rätsel aber heute sofort schon auf. Denn es ist so verwirrend, dass es allein anhand dieses Fotos wohl unlösbar wäre.

Aber: Auf der anderen Seite des Hornbachs, am sogenannten Kino-Kreisel, steht zurzeit dieses große Umleitungsschild: „A 8 Richtung Pirmasens gesperrt“. Der Bürger schreibt: „Das hat schon einige Lkw-Fahrer in die Irre geführt.“ Denn: Wenige Meter weiter (ebenfalls hier im Bild) steht direkt vor dem Kreisel ein Wegweiser, auf dem „A 8 Pirmasens seit Jahren geradeaus ausgeschildert ist – also fahren die Laster rechts, wo eigentlich Pirmasens gar nicht ausgeschildert ist, ins Verderben rein.“ Nämlich Richtung Unterer Hornbachstaden – der wegen der Sperrung am Ende nun Sackgasse ist.