Umfrage Verpackungsgesetz : „Das wird stressig“

Ab nächstem Jahr müssen Gastronomie-Betriebe auf Wunsch Mehrweg-Behälter anbieten. Foto: dpa-tmn/Robert Günther

Zweibrücken Ab Januar müssen Gastronomie-Betriebe mit Hol- und Bringdiensten den Kunden auch Mehrweg-Verpackungen anbieten. Die betroffenen Unternehmen in Zweibrücken sehen diese neue Regelung der EU eher kritisch, wie eine nicht repräsentative Merkur-Umfrage ergab.

Von Elisabeth Heil

Ab 2023 werden Gastronomen EU-weit verpflichtet, auch Mehrwegbehälter als Alternative für Essen und Getränke zum Mitnehmen anzubieten. Das sieht eine Änderung des Verpackungsgesetzes vor. Eine Ausnahme gibt es für kleine Betriebe mit einer Verkaufsfläche von höchstens 80 Quadratmetern und mit weniger als fünf Beschäftigten. Sie müssen keine Mehrwegprodukte anbieten, aber trotzdem eine Alternative für Kunden ermöglichen. Damit sollen weniger Einwegverpackungen verbraucht werden. Heißt: Der Müll wird reduziert, was am Ende natürlich eine positive Auswirkung auf die Umwelt hat. In der Praxis sieht es dann so aus, dass der Kunde wählen kann, ob er sein Essen in einer Einweg- oder Mehrwegverpackung mit nach Hause nimmt.

„Grundsätzlich ist die Idee ja nicht verkehrt“, sagt Milan Jovic vom Restaurant „Blaue Adria“ in der Alten Ixheimerstraße. „Aber wie bitte soll ich das in der Praxis umsetzen? Wie viele Vorräte an Mehrwegverpackung brauche ich und wo soll ich sie lagern? Ich habe ehrlich gesagt genug zu tun und muss mich jetzt auch noch damit beschäftigen“, klagt er. „Gefühlt haben wir Gastronomen jeden Tag eine neue Regelung, insbesondere seit Corona. Gerade wir in der Alten Ixheimerstraße hatten jetzt schon zum zweiten Mal mit einer Baustelle vor der Haustür zu kämpfen, nicht zu vergessen die Pandemie und jetzt das neue Verpackungsgesetz.“

Stephan Philippi von Phis’s Pizza und Pasta in der Alten Ixheimerstraße ist ebenfalls skeptisch. Wenngleich er den Nachhaltigkeits-Gedanken grundsätzlich gut findet: „Wir haben schon länger auf Einwegverpackungen in Bioplastik umgestellt“, erklärt er. „Doch wenn wir jetzt alles auch noch in einer Mehrwegvariante anbieten sollen, dann bedeutet das für uns auch einen erheblichen Mehraufwand. In unserem Fall sind das gleich fünf Gefäße mehr für die einzelnen Gerichte. Ich gehe mal davon aus, dass sich auch der Arbeitsaufwand deutlich erhöht, was vor allem im Hochbetrieb schwierig wird. Schließlich müssen die Gefäße gereinigt und gelagert werden. Und wie läuft es mit der Pfandrückgabe? Sollen das die Fahrer übernehmen, weil die Kunden ihre Verpackung an der Haustür zurückgeben? Schwierig. Und wie viele nutzen die Mehrwegverpackungen, die in der Anschaffung übrigens nicht billig sind, überhaupt? Nicht zu vergessen die Probleme, die entstehen, wenn Mehrwegverpackungen kaputt oder beschädigt sind. Das wird stressig, das sehe ich jetzt schon.“ Deshalb hätte sich Stephan Philippi etwas mehr Unterstützung seitens der Stadt gewünscht. „Aber da kam bislang nichts“, bedauert er.

Patrick Pinodi vom Lieferservice Kings Pizza in Oberauerbach weiß auch noch nicht so richtig, wie es funktionieren soll. Allein schon in der rechtzeitigen Rückgabe der Mehrwegverpackungen durch den Kunden sieht er ein Problem. „Man kann doch nicht erwarten, dass die Kunden die Verpackung am nächsten Tag zurückbringen. Doch die fehlt mir dann in der Tagesproduktion. Ich müsste also immer zusätzliche Mehrwegverpackungen vorhalten, und wo ich die überhaupt lagern soll, weiß ich auch nicht. Außerdem: Was ist mit den überbackenen Pastagerichten, die im Backofen direkt in der Verpackung, die auch an den Kunden rausgeht, fertig gegart werden? Die in einer feuerfesten Mehrwegvariante vorzuhalten, wäre extrem teuer. Das mache ich nicht. Dann gibt es eben keine überbackene Pasta mehr“, sagt er.

Klodia Carciu vom Pizzeria-Heimservice „La Bandiera“ will alles erst mal auf sich zukommen lassen. „Ganz ehrlich, ich habe mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, wo das hinführen soll. Ich denke aber, dass sich so ein Pfandsystem für kleinere Betriebe kaum realisieren lässt oder nur unter sehr großem Aufwand. Wo soll ich die ganzen Mehrwegverpackungen lagern und wie bitteschön die Rückgabe durch die Kunden umsetzen? Das geht doch gar nicht. Da hat sich mal wieder jemand Schlaues etwas ausgedacht, ohne zu wissen, wovon er eigentlich redet. Und wir Gastronomen können wieder gucken, wie wir damit klarkommen“, so sein Fazit.

Die Fastfoodkette McDonalds testet übrigens schon seit November 2021 in ausgewählten Restaurants ihr eigenes Mehrwegsystem. Ab Januar 2023 ist die Mehrwegoption in allen deutschen McDonald’s-Restaurants verfügbar – auch in Zweibrücken. Gäste können dann alle Kalt- und Heißgetränke sowie Eissorten auch in einer Mehrwegverpackung erhalten – zuzüglich zwei Euro Pfand pro Verpackung. Diese können an der Theke oder am ersten Schalter im McDrive wieder zurückgegeben werden.

Eins steht schon mal fest: Seine Pizzakartons darf Klodian Carciu von der Pizzeria La Bandiera weiterverwenden. Auch wenn das neue Verpackungsgesetz eine Mehrwegpflicht vorsieht. Foto: Elisabeth Heil