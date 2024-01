Umfrage bei Wirten Gastronomen in der Zwickmühle

In der Umfrage unserer Zeitung zeigt sich: Nicht jeder möchte offiziell etwas sagen. Die Verunsicherung ist groß. Die Gastronomen sind in der Zwickmühle. Sie sehen sich genötigt, an der Preisschraube zu drehen. Auf der anderen Seite, so ist in Gesprächen zu hören, wird die Reaktion der Kunden gefürchtet.