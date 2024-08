Stadt droht Auto stillzulegen Reichsbürger-Legenden und marode Straßen: Zweibrückerin verweigert Kfz-Steuer

Die Zweibrückerin begründet ihre Zahlungsverweigerung damit, dass diverse Straßen innerhalb Zweibrückens und im Landkreis in Richtung Landstuhl in außerordentlich schlechten Zustand seien – ihre Kfz-Steuer komme also nicht dem Zweck zu Gute, für den sie vordergründig erhoben werden. Zwar habe sie erst gestern auf der Seite des Bundesfinanzministeriums gelesen, dass Steuern, welche auch immer, nicht zweckgebunden seien, sagte sie am Dienstag. „Sehen Sie“, unterbrach sie die Ausschussvorsitzende, Rechtsamtsleiterin Annegret Bucher, „vielleicht war es ein Missverständnis Ihrerseits. Steuern dienen allein dem Zweck, dass der der Staat Einnahmen hat. Sie sind nicht zweckgebunden wie Gebühren oder Beiträge. Ich kann Ihnen deshalb nur raten, Ihre Kfz-Steuer zu bezahlen – sonst können sie über das Auto nicht mehr verfügen.“