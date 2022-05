Mit eingebauter GPS-Technik in Tschetschenien geortet : John Deere legt aus der Ukraine gestohlene Landmaschinen lahm

Zweibrücken/Melitopol Russische Truppen haben im Kriegsgebiet 27 Ernte­geräte des auch in Zweibrücken produzierenden Herstellers entwendet – im Wert von fünf Millionen Dollar. Dank der eingebauten GPS-Satellitentechnik konnte ihr Weg bis nach Tschetschenien verfolgt werden.

Infolge der russischen Invasion in der Ukraine hatte John Deere Ende Februar die Lieferung von Landmaschinen nach Russland gestoppt (wir berichteten). Doch der Export nach Russland wurde dadurch nicht gänzlich gestoppt. Dafür allerdings kann der US-amerikanische Landmaschinen-Hersteller, der in Zweibrücken mit seinem Werk zweitgrößter Arbeitgeber ist, nichts – die Geräte wurden nämlich von russischen Truppen gestohlen.

Was die Diebe offensichtlich nicht wussten: Ihr Tun konnte verfolgt werden! Nicht nur zeigte eine Überwachungskamera, wie ein mit dem russischen Kriegspropaganda-Zeichen „Z“ markiertes Militärfahrzeug mit Diebesgut unterwegs war. Sondern der Hersteller konnte herausfinden, wohin entwendete Landmaschinen entführt wurden – per GPS-Satellitentechnik. Diese dient normalerweise der Ernte-Steuerung. Aber schon im März 2021 wurde mithilfe internationaler Polizei-Kooperation ein bei einem Händler in Zweibrücken gestohlener John-Deere-Traktor im Wert von 160 000 Euro in Litauen geortet und der Tatverdächtige konnte verhaftet werden (wir berichteten).