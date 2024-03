Nach einem halben Jahr Uhlandstraße ist wieder frei

Zweibrückens Stadtchef Marold Wosnitza erinnerte an dieser Stelle noch einmal an den massiven Sanierungsstau im Straßenwesen. „Wir liegen da bei einem Volumen von 300 Millionen Euro plus, weil wir über Jahrzehnte praktisch nichts ausgebaut haben“, sagte er. „Inzwischen befinden wir uns im zweiten Ausbauprogramm, was uns ermöglicht, sukzessive Straßen zu erneuern.“ Während im ersten Programm Nebenstraßen erneuert worden seien, gehe es jetzt im zweiten Schritt um die größeren, zentralen Straßenbereiche. „Rosengartenstraße, Dr.-Ehrensberger-Straße, Schlachthofstraße zum Beispiel sind bereits erneuert, jetzt bin ich froh, dass auch die Uhlandstraße wieder eröffnet ist“, freute er sich.