SPD verliert stark – Auch CDU schwächer EU-Wahl: AfD in Zweibrücken wächst noch deutlich mehr als in Deutschland

Dabei legte die AfD mit plus 8,9 Prozentpunkten verglichen mit der EU-Wahl 2019 deutlich stärker zu als im Bundestrend (Hochrechnung plus 5,2 Prozentpunkte). Die CDU verlor in Zweibrücken (minus 0,8) entgegen dem Bundestrend (plus 1,2). Die SPD verlor deutschlandweit „nur“ 1,8 Punkte, in Zweibrücken aber 6,7. Die Grünen halbierten ihr Ergebnis in Zweibrücken zwar fast (minus 6,8), verloren aber etwas weniger als bundesweit (minus 8,6).