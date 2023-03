Nach Planungsfehler auch Baumangel? Zweibrücker Überflieger zur A 8 Richtung Saarland hat sich gesenkt: Vollsperrung für Begutachtung

Der Überflieger dient dazu, die Einfahrt in den Bubenhauser Kreisel wenige Meter weiter zu vermeiden, um so schneller auf die Autobahn zu kommen. Deshalb hatte auch der Stadtrat mehrheitlich für den Bau gestimmt. Wegen der (vom Bund getragenen) hohen Kosten ist der Überflieger aber in der Bevölkerung mehr als umstritten.