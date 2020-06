ZDF Länderspiegel : Überflieger-Debakel im Fernsehen

Zweibrücken Nach über einem Jahr ist die Posse um den Zweibrücker Überflieger jetzt auch beim ZDF in Mainz angekommen. In der Sendung „ZDF Länderspiegel“ werden der Überflieger und die vergessene Einfädelspur als vorgestellt.

Nur schriftlich jedoch die Zweibrücker Stadtverwaltung. Die wollte sich, heißt es im Beitrag, nicht vor der Kamera äußern. In einer schriftlichen Stellungnahme spricht sie das knapp an, was Merkur-Leser seit vergangenem Jahr schon genauer wissen: Schuld an der vergessenen Spur ist die lange Planungszeit. An deren Ende ging zunächst einmal die ursprünglich geplante Einfädelspur verloren; dann kam niemand auf den Gedanken, zu überprüfen, ob die Pläne noch den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen entsprachen. Oder nur teilweise: Die neuen Vorschriften für Brückenbauwerke wurden eingearbeitet, an die geänderten Richtlinien für Einfädelspuren dachte man nicht. Dann wäre nämlich vielleicht aufgefallen, dass eine Einfädelspur nun eine durchgängige Breite haben muss, die der Überflieger nur nach den alten Maßzahlen erreicht hätte.