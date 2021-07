Überbrücken – Überbürkel : Künstlerische Kooperation mit Pirmasens

Zweibrücken Im Stadtmuseum ist am Freitag die Ausstellung „Überbrücken – Überbürkel“ eröffnet worden.

(sli) In zwei parallelen Ausstellungen zeigen die Mitglieder der Künstlergruppe „neuN +“ ihre Werke in Zweibrücken und Pirmasens. Die Idee stammt ursprünglich von der Zweibrücker Künstlerin Hedda Wilms, Mitglied bei „neuN +“. Sie machte Stadtmuseums-Leiterin Charlotte Glück auf die Gruppe aufmerksam. Weil die zehn Künstler in der Alten Post in Pirmasens ebenfalls eine Ausstellung planten, kam die Idee einer Kooperation zwischen den Nachbarstädten auf.