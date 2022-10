Sanierung Windhofstraße Battweiler : „Überbauungen“ müssen abgerissen werden

Gehsteig und Straßenfläche als Parkraum. In der Windhofstraße von Battweiler keine Seltenheit. Foto: Norbert Schwarz

Battweiler Für die Anlieger der Windhofstraße in Battweiler gab es bei einer Versammlung am Donnerstagabend nicht nur gute Nachrichten.

Eine Baustelle mit Haken und Ösen wird die Erneuerung der Windhofstraße in Battweiler. Los gehen damit soll es im kommenden Jahr. Für den Gemeindeanteil bekommt die Ortsgemeinde Fördergelder des Landes. Wegen der gestiegenen Baukosten musste ein Antrag auf Nachförderung gestellt werden. Mehrkosten stehen jetzt schon nach der erneuten Straßenüberplanung durch das Büro Schönhofen aus Kaiserslautern fest. In einer frühzeitigen Anliegerversammlung sollten jetzt die betroffenen Grundstückseigentümer Informationen aus erster Hand bekommen. Im Mittelpunkt dabei: Die zahlreichen Überbauungen mit Einfriedungen, Treppenzugängen und anderen baulichen Anlageteilen im gesamten Straßenverlauf.

Vielfach stehen Einfriedungsmauern, Palisadensteine in unterschiedlichster Machart, bisweilen sogar Treppen oder Kellerzugänge auf Grund und Boden der Ortsgemeinde, die eigentlich nach dem Grundbuch Eigentümerin der Straßenparzelle Windhofstraße ist. Dieses widerrechtliche Überbauen des Straßengrundstücks liegt schon vielfach Jahrzehnte zurück und soll, so jedenfalls kann nach dem Verlauf der Anliegerversammlung vom Donnerstagabend im kleinen Saal des Dorfgemeinschaftshauses bei der Konrad-Loschky-Halle gefolgert werden, oftmals sogar mit Zustimmung des damaligen Ortsbürgermeisters geschehen sein. Schriftliche Belege für derartiges Vortragen gab es selbstverständlich nicht.

Dipl.-Ing. Berg vom Planungsbüro listete sämtliche Überbauungen per Overheadprojektor auf und konnte detailliert die Eigentumsverhältnisse darstellen. Insgesamt soll die Windhofstraße mehr nach Süden verschoben werden, damit der Bürgersteig auf der Nordseite (zum Außengebiet hin) verbreitert werden kann. Ein beauftragtes Gutachterbüro soll vor Baubeginn den mögliche Schäden an Häusern ermitteln. Die Verbandsgemeindewerke Zweibrücken-Land werden die Wasserleitung komplett erneuern. Der Hauptkanal sei noch in Ordnung sagte Frank Scherthan als Vertreter der Werke. Die Sanierung der Hausanschlüsse soll im Inlinerverfahren erfolgen.