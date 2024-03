Urteil des Landgerichts Über fünf Jahre Haft für Messerstrecher

In seiner Urteilsbegründung rekapitulierte Richter Herzog noch einmal die dramatischen Ereignisse am 4. Juni 2022. Am Morgen des Tattags hätten der heutige Angeklagte und sein späteres Opfer, die seinerzeit in dem Zweibrücker Appartementhaus in der Max-Planck-Straße wohnten, zunächst zwei T-Shirts gegen eine Ampulle Methadon getauscht. Um diese Heroin-Ersatzdroge hatte nach Überzeugung der Strafkammer der Angeklagte, der in dem Wohnkomplex auch als Hausmeister tätig gewesen war, seinen Nachbarn gebeten.