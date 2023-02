Mahagoni-Kirschen in Kübeln : UBZ erklärt starken Baum-Schnitt in der Zweibrücker Fußgängerzone

Gezielt gestutzt: Eine der Mahagoni-Kirschbäume in der Hauptstraße. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Viel Menschen erinnern sich noch mit Wehmut an die großen Bäume in der Fußgängerzone. Als Ersatz stehen dort Mahagoni-Kirschen in Kübeln. Werden sie durch die Baumpflege schöner – oder nicht?

Werden die bei der Neugestaltung der Fußgängerzone 2013 in Pflanzkübeln aufgestellten Mahagoni-Kirschbäume zu stark beschnitten? Über diese Frage ist ein Experten-Streit entbrannt.

Der Bürger Georg Dhom zeigte Anfang Februar in seiner Facebook Gruppe „Mein Zweibrücken und darüber hinaus“ Fotos der Bäume und schrieb dazu: „Als Gärtner kann ich nur den Kopf schütteln. Alle Jahre wieder das gleiche traurige Spiel.“ Dhom forderte die Führung des UBZ (Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken) auf: „Pfeifen Sie Ihre Leute mal zurück! So geht Klimaschutz in der Fußgängerzone bestimmt nicht.“ Ergänzend schrieb Dhom dem Merkur: „Jedes Jahr werden die ohnehin schon ärmlichen Sträucher (Kirschen) in den Kübeln radikal gestutzt. Warum frage ich mich?“ Er habe deshalb den UBZ angeschrieben.

Warum wurden die Bäume so stark beschnitten? Auch der Merkur hat beim UBZ angefragt. Die Abteilung Grünunterhaltung antwortete Dhom und dem Merkur zunächst identisch: „Die Pflanzen wurden so weit zurückgeschnitten, da diese nach jetzigem Kenntnisstand keinen fachgerechten Erziehungs- und Pflegeschnitt bekommen haben. Dies hatte zur Folge, dass die Wildtriebe und die Kronenausbildung nicht optimal vollzogen wurden. Damit das Wuchsbild und die Kronenausbildung optimal stattfinden können, wurde bis auf den Stamm zurückgeschnitten. Dies allerdings schon in den letzten drei Jahren, mit dem Ergebnis, dass die Bäume zur Frühjahrszeit ihre volle Pracht entfaltet haben.“

Worauf bezieht sich „damit das Wuchsbild und die Kronenausbildung optimal stattfinden können“? Dient dies allein einem schönen optischen Erscheinungsbild, oder auch der Standsicherheit der ja nicht im Erdboden verwurzelten, sondern nur in Kübeln angepflanzten Bäume? Auf diese Merkur-Nachfrage mailte der UBZ: „Die Standsicherheit hat nichts mit dem Wuchsbild zu tun. Zur Standsicherheit wird nur der Kronenrückschnitt beitragen. Da die Bäume aber durch die Pflanzkübel eingeengt sind, (Wurzel kann sich nicht frei entfalten) wird sich das Problem der Standsicherheit hier nicht ergeben.“