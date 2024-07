Schwachgasfackel dient auch Klimaschutz Auf der Mülldeponie wird bald Gas gefördert

Der Pfälzische Merkur hat recherchiert, was an dem Gerücht dran ist. Zuletzt befeuert worden war es durch eine Bekanntgabe der Struktur- und Genehmigungsdirektion in Neustadt (SGD Süd). Die zuständige Landesbehörde informierte Mitte Juni, „dass im Rahmen des Verfahrens zur immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Schwachgasfackel zur Behandlung von Deponiegas am Standort Deponie Rechenbachtal, Am Rechenbach in 66482 Zweibrücken, Flur Am Erlenkopf, Flurstück 464/1 keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird“.