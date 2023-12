Nach Merkur-Hinweis UBZ macht bürgerfreundliche Ausnahme

Damit könnte nun Schluss sein. Auf eine entsprechende Nachfrage unserer Zeitung teilte Nicole Hartfelder, seit 15. Februar UBZ-Vorstand, kurz vor Weihnachten mit: „Die Problematik der Entwässerungssituation im Bereich des Anwesens Ulmenweg 18 ist bei uns im Hause bekannt.“ Im Januar 2022 habe ein für Hochwasserschutz, Gewässerausbau und -unterhaltung zuständiger Mitarbeiter „die Problematik des zufließenden Wassers von den oberliegenden Äckern“ bestätigt und den Anwohnern die rechtliche und technische Situation vor Ort erläutert. „Das Anwesen liegt im Bereich einer Geländesenke, und bei starken Regenereignissen sammelt es sich an einem kleinen Wall oberhalb der Hausnummern 14 bis 18 und läuft im Bereich des Hauses Nummer 18 über das Grundstück (Garten und Terrasse).“ Bei dem Ortstermin sei den Anwohnern erklärt worden, „dass wild zufließendes Regenwasser nicht in unserer Beseitigungspflicht liegt“. Insofern bestehe laut UBZ-Chefin Hartfelder „rein rechtlich auch keine direkte Zuständigkeit“ ihres Betriebes. Dennoch versuche der UBZ „in solchen Fällen wenn möglich trotzdem irgendwo zu helfen“. Leider sei es im konkreten Fall „technisch nicht möglich, das abfließende Wasser oberhalb der Bebauung im Freispiegelgefälle (Wassertransport mittels Schwerkraft, Anm. d. Red.) zu einem öffentlichen Kanal schadlos abzuleiten“, sondern nur über das Privatgrundstück. „Sinnvoll und technisch umsetzbar wäre eine Abdichtung des Gebäudes und eine Drainage mit Anschluss an den öffentlichen Kanal“, was laut UBZ-Satzung eigentlich nicht erlaubt, hier aber „als Ausnahme möglich“ sei, so die UBZ-Chefin. Dann die entscheidenden Sätze: „Die Möglichkeit, das anfallende Wasser in die öffentliche Kanalisation zu leiten, können wir jederzeit umsetzen. Laut Aussage unserer Mitarbeiter befindet sich ein Straßensinkkasten (Gully, Anm. d. Red.) vor dem Grundstück, an den könnte man das anfallende Wasser anschließen. Ab der privaten Grundstücksgrenze, sozusagen im öffentlichen Bereich, würden wir die Arbeiten erledigen.“ Um die Hausabdichtung und den Bau der Drainage bis zum Abwasserkanal müsste sich der Anwohner allerdings selbst kümmern.