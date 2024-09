Familienvater aus Rimschweiler ist auf eine Stammzellspende angewiesen Typisierungsaktion für Thorsten Siegrist

Die Typisierungsaktion findet am Sonntag, 22. September, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr in der „KulTus“-Halle in Rimschweiler statt. Für das leibliche Wohl ist mit Gegrilltem, Getränken und Kuchen bestens gesorgt. Der Erlös wird gespendet. Die beiden Zweibrücker Musiker Sabine Deller und Volker Siener geben von 11 bis 12 Uhr ein Konzert in der Halle. Grundsätzlich kann jeder im Alter zwischen 17 und 55 Jahren als potenzieller Stammzellspender registriert werden. Ausschlusskriterien für Spender sind unter anderem ein starkes Über- oder Untergewicht, schwere chronische Krankheiten oder Suchterkrankungen.