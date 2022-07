TuS Rimschweiler veranstaltete Spielfest : Mit viel Spaß zu erstaunlichen Erfolgen

Rimschweiler Das sportliche Spielfest beim TuS 1894 Rimschweiler zauberte lauter strahlende Gesichter. Neben den Jungkickern der drei Jugendmannschaften erprobten sich auch Geschwister- und Nachbarskinder an den verschiedenen Stationen. Dabei offenbarten sich unerwartete Talente.

Apropos Winkel. Beim Zielschießen hingen an den oberen Tor-Ecken große Ringe. „Da kann ein Torwart den Ball mit am schlechtesten halten“, erklärte die Stationsbetreuerin. Weshalb es Sinn macht, spielerisch zu dem Schuss gerade dorthin zu motivieren. Nicht nur Sebastian Steinmanis gelang dieses Kunststück. Auch hier bewies Paul sein Talent.

Stellt euch vor, da hängen die Ringe vom Spielfest!“ Was für eine klare Ansage beim nächsten Spiel, mit der jeder der kleinen Schützen eine Zielvorgabe verbinden kann. Hierfür gab es zehn Punkte, doch auch, wer in den mit Stangen abgesteckten Raum direkt an den Torinnenseiten schoss, punktete fünffach. Ein solcher Zielschuss gelang dem sechsjährigen Hannes, dessen Bruder Kalle in der E-Jugend kickt. „Das hier war jetzt echt gut“, sagte er zufrieden, doch sein generelles Fußballinteresse hält sich (noch) im Rahmen. Immerhin hatte ihn das Spielfest mit Freude auf den Platz und an den Ball gelockt.