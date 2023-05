Jubiläum Sonne, Spaß und 150 Liter Freibier

Punkt 19 Uhr wurde am Freitagabend von Rosenkönigin Annika I., zusammen mit Oberbürgermeister Marold Wosnitza und Marktmeister Peter Stauch, das rote VTZ-Band durchschnitten und sozusagen offiziell Einlass gewährt, nicht ohne den sogenannten „Dosenschüttlern“ an den Eingängen, einen Obolus für den Verein zu hinterlassen. Nach einem geführten Rundgang mit Gästen aus der Stadtspitze, die sich natürlich die Attraktionen nicht entgehen ließen, ging es weiter zum feucht-fröhlichen Teil des Abends, wo im Biergarten ein 50-Liter-Fass Bier zum Anschlagen auf die Rosenkönigin wartete. Der geübte OB, diesmal nur als Assistent tätig, überließ der Zweibrücker Queen den Hammerschlag, zumal ihre Amtszeit in diesem Jahr endet. Und so begab es sich, dass der Hopfensaft, nach einem – und noch einem Schlag, in Strömen floss und die 50 Liter vom Stadtoberhaupt an durstige Kehlen rundum verteilt wurden.