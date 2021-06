Es gibt noch freie Plätze : Trotz Corona: Stadt bietet Kindern Sommerfreizeiten

Erneut soll dieses Jahr wieder der Lesesommer in der Jugendbücherei stattfinden. Unser Archivfoto zeigt den Auftakt zum Lesesommer 2019 in Zweibrücken. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Es ist Corona. Zahlreiche Dinge fielen dem in den vergangenen Monaten zum Opfer. Aber das heißt nicht, dass die Kinder in den Sommerferien nicht zu ihrem Recht kommen. Denn die Stadt will, Pandemie hin oder her, erneut Freizeiten durchführen.

Auf Antrag der SPD-Fraktion nannten Bürgermeister Christian Gauf und die Beigeordnete Christina Rauch (beide CDU) den diesbezüglichen Sachstand.

Gauf sagte, die Planungen seien nicht einfach, coronabedingt dürften bei den Freizeiten nur Gruppen mit maximal 25 Personen (20 Teilnehmer plus fünf Betreuer) gebildet werden. „Das schränkt uns natürlich ein“, sagte er. Dennoch habe Jugendpflegerin Nicole Buchholz mit ihrem Team einiges auf die Beine gestellt, bei einer Online-Umfrage hätten 50 Eltern Bedarf dafür angemeldet.

Bereits an Pfingsten habe man – als einzige Kommune in der Region – den Kindern eine Freizeit bieten können. In den Sommerferien werde man in der Ferienwoche eins und zwei Ferienerlebniswochen durchführen und zwar wegen der großen Nachfrage an Helmholtz- und Hofenfels-Gymnasium, insgesamt würden 40 Kinder betreut.

In der Ferienwoche drei gebe es als Ersatz für die Forscher-Wochen eine Freizeit, hier habe man erst fünf Meldungen für 15 Plätze. In der Ferienwoche vier würden rund 115 Kinder und Jugendliche an einem Zirkusteam für Betreuer teilnehmen. In Woche sechs gebe es eine Ritter- und Drachenfreizeit mit dem Schwerpunkt auf Rollenspiele. Die Buchung hierfür werde jetzt freigeschaltet.

Auch Rauch wies daraufhin, dass Kinder und Jugendliche im Sommer nicht zu kurz kommen sollten. So gebe es wieder den Lesesommer in der Jugendbücherei (5. Juli bis 3. September; Abschluss-Veranstaltung am 11. September), einen Sommer-Forscher-Sprachkurs, zeitnah wieder Kinder-Stadtführungen (fünf bis zehn Jahre) und die Sommer-Ferien-Schule, nannte sie die Schwerpunkte.