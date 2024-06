Drei neue Bebauungspläne Hoffnung auf Arbeitsplätze durch neue Gewerbeflächen am Flugplatz

Zweibrücken · An drei neuen Stellen am Flugplatz Zweibrücken will die Triwo in Zukunft Gewerbe und Industrie ansiedeln. Wichtig sei es jetzt, Rechtssicherheit zu schaffen. Denn letztendlich gehe es darum, Arbeitsplätze zu schaffen.

14.06.2024 , 14:13 Uhr

An der Kreiselausfahrt in Richtung L700 sind die Bordsteinebeschädigt. Foto: Samira Zimmermann