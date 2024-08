In Zweibrücken Trinkwasserspender defekt oder versteckt

Unser Fotograf musste am Dienstag mit Blick auf die beiden Trinkwasserbrunnen in der Innenstadt feststellen, dass hier noch Hand angelegt werden sollte. So ist der Spender am Kleinen Exe defekt. Bei den aktuell hochsommerlichen Temperaturen für die kleinen und großen Besucher bedauerlich. Tatsächlich gab es am Dienstag einige durstige Kehlen; mehrere Kinder verschafften sich Linderung, in dem sie an dem Hahn tranken, an dem sie sich für das Spielen Wasser zapfen können.