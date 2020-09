An Bushaltestelle am Hauptbahnhof Zweibrücken : 94-Jährige von „Helferinnen“ bei Bus-Einstieg beklaut

An Bushaltestelle am Hauptbahnhof Zweibrücken

Zweibrücken Die Seniorin bemerkte das Fehlen ihre mit 250 Euro gefüllten Geldbeutels kurze Zeit später beim Einkaufen.

Eine 94-jährige Frau ist am Samstagvormittag wahrscheinlich Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Als sie zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr am Zweibrücker Hauptbahnhof in den Bus der Linie R7 in Richtung ZOB (Zentraler Omnibus-Bahnhof) einstieg, halfen ihr zwei etwa 20-jährige Frauen, die der Geschädigten ihren Rollator in den Bus reichten.