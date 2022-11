Kurioser Fall in Zweibrücken : Trickdiebstahl misslingt: Am Ende war das Opfer 100 Euro reicher

Zweibrücken Anfangs verlief der Trickdiebstahl nach Plan. Am Ende aber hatte nicht der Täter, sondern das Opfer mehr Geld in der Tasche.

Ein bislang unbekannter Trickdieb sprach am Sonntag (gegen 14 bis 14.30 Uhr) im Vorraum der Filiale der Deutschen Bank in der Zweibrücker Poststraße einen über 80-jährigen Mann an, der dort am Automaten Geld abheben wollte. Er bot ihm unvermittelt einen 100-Euro-Schein an, den der Senior nach mehrmaligem Drängen des Unbekannten schließlich annahm.