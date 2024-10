Zweibrücken Abschied von einem besonderen Menschen

Worte, mit denen der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion im Zweibrücker Stadtrat Christoph Gensch seine anschließende Trauerrede einleitete: „Wir nehmen Abschied von einem besonderen Menschen.“ In diesem Zusammenhang wies der CDU-Landtagsabgeordnete darauf hin, dass der Verstorbene – „lange Jahre eine der prägenden Figuren unserer Heimatstadt Zweibrücken“ – auch Träger das Bundesverdienstkreuzes am Bande sei. Jürgen Lambert sei „ein Verwaltungsmensch durch und durch“ gewesen – korrekt im „behördlichen Verhalten“ und in „nachvollziehbaren juristischen Schritten“. Gleichwohl habe er immer auch nach „Umleitungen“ gesucht, um möglichen Hindernissen bei der Lösung von Problemen tunlichst aus dem Weg gehen zu können. „Er war Verwalter und Gestalter in einer Person“, sagte Gensch. Er habe stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger gehabt. Er und seine Frau Traudel in ihrem Haus Am Rothenberg seien ihm auch immer gute Nachbarn gewesen: „Das war für mich und meine Familie ein Glücksfall.“ Obwohl sie als Nachbarn immer das Gefühl gehabt hätten, selbst in „einem ungepflegten Urwald zu wohnen“. Gensch: „Denn das Gras im Garten der Lamberts war tatsächlich immer grüner und die Blumen farbenprächtiger. Hier wurde die Stadt der Rosen mit Herzblut umgesetzt.“ Darüber hinaus habe ihm als seinerzeit junger Kommunalpolitiker sein Nachbar Ratschläge gegeben, „die Gold wert waren“: „Sein Weitblick, seine große politische Erfahrung und sein Urteilsvermögen waren mir eine große Hilfe“, lobte der Vize-Fraktionschef.