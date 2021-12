Künftiges Ferienwohnung-Flugzeug wird sogar von zweiter Transall begleitet : „Trallotel“ landet morgen in Zweibrücken

„Trallotel“ landet morgen in Zweibrücken

Dominik Weil war bislang nur mit einem Modell seiner Transall beim Zweibrücker Flugplatz-Betreiber Triwo. Am Dienstag kommt die große Maschine. Foto: Elisabeth Heil

Zweibrücken Wie Flugzeugfans die Landung der Bundeswehr-Maschinen am Dienstagmorgen vor Ort verfolgen können.

Die Transall-Maschine, die der flugbegeisterte Reiseverkehrskaufmann Dominik Weil zum Ferienhaus umbauen wird (wir berichteten), landet am Dienstag, 7. Dezember, auf dem Flugplatz Zweibrücken. Interessierte Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, live dabei zu sein. Für sie ist Toröffnung um 9 Uhr. Sie parken auf dem Parkplatz P3 des Triwo-Flugplatz Zweibrücken (Berliner Allee).

Transall am Flugplatz Zweibrücken wird zur Touristen-Attraktion

Flugbegeisterter erfüllt sich seinen Traum : Transall am Flugplatz Zweibrücken wird zur Touristen-Attraktion

Eine erste Transall, die Soldaten an Bord hat, um die erworbene Transall von Dominik Weil zu demilitarisieren, landet gegen 10 Uhr, die zweite etwa eine Stunde später. Ein kontrollierter Zugang zum Vorfeld ist möglich, auch fotografieren ist erlaubt. Für Verpflegung, heiße und kalte Getränke, Toiletten und Souvenirs, deren Verkaufserlös an die Initiative „Bundeswehrkinder in Not“ fließt, ist gesorgt.