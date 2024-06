Das sagen Polizei und Quartiersmanagement Zwei Tote in Zweibrücken-Bubenhausen gefunden – wird der Stadtteil immer mehr zum „Problembereich“?

Aus diesem Grund sei dieses in der Vergangenheit bereits auf die Stadtverwaltung, das Ordnungsamt oder die Polizei zugegangen, um mögliche Problembereiche und Anwohnereinschätzungen anonym an die zuständigen Ämter und Behörden weiterzugeben. Zudem bemühe sich das Quartiersmanagement, in regelmäßigen Abständen zu aktuellen Gefahrensituationen aufzuklären – beispielsweise über den Enkeltrick, gefälschte Banknachrichten, vermehrte Raubüberfälle oder mögliche Problembereiche, in denen es zu Auffälligkeiten kam. Gibt es bestimmte Gebiete, in denen Vorfälle häufiger gemeldet werden, werde die Präsenz von Polizei und Ordnungsbehörde verstärkt.