Anklage wegen Mordes Tote Frau in Bubenhauser Keller: Prozess gegen Ehemann beginnt

Einen grausigen Fund hatten am späten Abend des 4. Dezember 2023 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße im Zweibrücker Stadtteil Bubenhausen gemacht. Im Keller entdeckten sie eine Frauenleiche. Schnell geriet der damals 36 Jahre alte Ehemann in Verdacht, etwas mit dem Tod seiner Gattin zu tun zu haben. Er kam zweieinhalb Wochen später, konkret am 21. Dezember 2023, in Untersuchungshaft (wir berichteten).