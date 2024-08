Wettbewerb am 25. August Wattweiler sucht die Startomate

„Wattweiler sucht die Startomate“ heißt es am Sonntag, 25. August, beim Obstbauverein Wattweiler – zum dritten Mal übrigens. Wer eigene Tomaten angepflanzt hat, kann bei diesem Wettbewerb mitmachen. Los geht es um 13 Uhr an der Kirschtalhütte, dem Vereinsheim des Obstbauvereins Wattweiler in der Kirchhofstraße 20. In den drei Kategorien Aussehen, Gewicht und Geschmack kürt eine Jury die besten Tomaten und am Ende auch einen Gesamtsieger. Zu gewinnen gibt es neben dem Wanderpokal auch ein T-Shirt des Obstbauvereins. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.