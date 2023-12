„Dringender Tatverdacht“ Durchbruch bei den Ermittlungen – Festnahme nach Fund von Frauenleiche in Zweibrücken

Zweibrücken · Die Staatsanwaltschaft sieht infolge neuer Ermittlungsergebnisse einen „dringenden Tatverdacht“. Das Amtsgericht Zweibrücken hat am Donnerstag einen Haftbefehl erlassen. Die Leiche der 33-jährigen Mutter war am 4. Dezember tot in einem Mehrfamilienhaus in Zweibrücken-Bubenhausen gefunden worden.

21.12.2023 , 15:20 Uhr

Einer von mehreren öffentlich sichtbaren Ermittlungs-Einsätzen der Polizei in Bubenhausen war am 14. Dezember, wie öfters wurde dabei dabei der (mit dem Fall ansonsten nichts zu tun habende) Supermarkt-Parkplatz zum Abstellen der Einsatzfahrzeuge genutzte. Foto: Jan Althoff