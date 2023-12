Tötungsdelikt in Zweibrücken Nach Fund von Frauenleiche: Ehemann festgenommen

Die Tötung einer Mutter in Zweibrücken-Bubenhausen steht möglicherweise vor der Aufklärung: Ein dringend Tatverdächtiger ist ermittelt. „In dem durch die Staatsanwaltschaft Zweibrücken geführten Ermittlungsverfahren wegen des gewaltsamen Todes einer 33-jährigen Frau in Zweibrücken ist es am heutigen Tag zu einer Festnahme gekommen“, teilt die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt mit. Allerdings gelte rechtlich weiter die Unschuldsvermutung.