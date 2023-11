Jugendkunstschule Zweibrücken Fabelwesen bevölkern den Trockenschrank

Sobald die Kunstwerke getrocknet sind, werden sie von Christa Witte gebrannt. In einer weiteren Kurseinheit glasieren die Teilnehmer ihre Werke und dann kommen sie noch einmal in den Brennofen. Der Zuspruch zum Kurs war so groß, dass Christa Witte die Gruppe in einen Morgen- und einen Nachmittagskurs geteilt hat. Das große Interesse an Katzenkunstwerken liegt wahrscheinlich auch an der Kursleiterin, die viele Katzenmotive in ihrer Kunst aufgreift. Zuhause hat die Künstlerin, die sich auch im Tierschutz engagiert, selbst drei Stubentiger. Jetzt kontrolliert die Fachfrau noch einmal das Wichtelhaus von Klara. „Die Teile müssen gut verzahnt sein“, sagt sie und deutet auf die Fensterläden, „arbeite hier noch ein bisschen dran.“ Insgesamt ist die Künstlerin mit ihrer Gruppe sehr zufrieden: „Ich bin immer wieder erstaunt über die tollen Ergebnisse, das macht so viel Freude.“