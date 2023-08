Massiver Aufruhr vor Büro in Contwig Tierrettung stellt nach Bedrohung Arbeit ein

Info

Ein brutaler Angriff auf einen Fahrer eines Rettungswagens in Wadern im Saarland hat viele Ehrenamtler auch in Rheinland-Pfalz verstört. Die Tierrettung Contwig bezieht sich in ihrer Begründung, warum sie die Reißleine zieht und die Arbeit einstellt, auch auf diesen schlimmen Vorfall. In Wadern war in der Nacht auf den 13. August ein 57 Jahre alter Mann nach Angaben des saarländischen Innenministerium von Rettungskräften in einem Krankenwagen abtransportiert worden. Auf der Fahrt wollte der Mann plötzlich austreten gehen. Er hantierte mitten in der Fahrt an der Tür des Wagens, um diese zu öffnen. Ein Sanitäter versuchte, den 57-Jährigen zu beruhigen. Daraufhin rastete dieser komplett aus: Er trat dem Fahrer des Krankenwagens mit derartiger Wucht gegen den Kopf, dass dieser ein Schädel-Hirn-Trauma und massive Prellungen erlitt (der Merkur berichtete). Das Entsetzen über diese komplette Verrohung war groß. Der saarländische Innenminister Reinhold Jost hatte im Anschluss erklärt: Angriffe auf Rettungskräfte seien nicht hinnehmbar, hier müsse das Strafrecht konsequent angewandt werden. (eck)