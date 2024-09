Tier- und Kinder-Gottesdienst beim Schäferhundeverein Zweibrücken Familiengottesdienst mit Haustieren

So verwundert es wenig, dass die beiden engagierten Pfarrerinnen auf die Idee kamen: Lass uns doch einen gemeinsamen tierischen Familien-Gottesdienst feiern. Natürlich nicht in einer Kirche, wie Kater Carlos ursprünglich vermutete, sondern zusammen mit dem Schäferhundeverein Zweibrücken auf dem großzügigem Vereinsgelände außerhalb von Niederauerbach. Hierhin sind Kinder und ihre Familien mit allen Haustieren für Sonntag, 13. September, von 17.30 bis 18 Uhr eingeladen. „Hunde, Katzen, Meerschweinchen, wer mag, auch sein Pferd oder seine Schildkröte – alle Tiere sind herzlich willkommen“, zählt Elisabeth Beck beispielhaft auf. Hunde an der Leine, Kleintiere oder Katzen in ihrer Box und Pferde am Halfter – doch das versteht sich für erfahrene Tierhalter ja von selbst. Gemeinsam wird gesungen und Höhepunkt ist die Segnung der Tiere. Sollte ein Haustier absolut keine Lust haben, live dabei zu sein, kann es über ein mitgebrachtes Foto ebenfalls den Segen empfangen.